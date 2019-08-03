В Азербайджане обнаружены две противотанковые мины (ФOTO)

3 августа 2019 19:00 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Национальное агентство по разминированию территорий Азербайджана из службы "102" МВД поступила информация об обнаружении на территории села Шыхарх Тертерского района противотанковой мины.

Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на агентство, на место обнаружения боеприпаса немедленно была отправлена особая группа быстрого реагирования и сотрудники Тертерского районного отделения полиции.

В целях безопасности местность была оцеплена сотрудниками полиции. Специалисты агентства и сотрудники Тертерского РОП осмотрели территорию, где обнаружили две учебные противотанковые мины ТМ-62М. Боеприпасы были доставлены для уничтожения на специальный полигон агентства. Дальнейшие поиски взрывоопасных устройств результатов не дали.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов.)

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