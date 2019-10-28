На азербайджанской границе задержан разыскиваемый гражданин Грузии

28 октября 2019 10:10 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - При попытке нарушения государственной границы Азербайджана и Грузии, на пограничной заставе вблизи села Узюмлю Гахского района, был задержан гражданин Грузии Гогичаишвили Давит Гурамович, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Государственную пограничную службу (ГПС).

Во время предварительного расследования было установлено, что нарушитель границы разыскивается в качестве подозреваемого по уголовному делу, возбужденному МВД по статье 177 (кража) Уголовного кодекса АР.

Помимо этого, на Астаринском погранично-пропускном пункте у гражданина Азербайджана Кишизаде Габиля Мирахмед оглу (1989 года рождения), при переходе на территорию Азербайджана, было обнаружено и изъято 97 грамм наркотического вещества.

По обоим фактам продолжаются оперативно-следственные мероприятия.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев)

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