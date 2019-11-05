Задержаны 8 граждан Азербайджана, пытавшиеся пересечь границу в направлении Грузии

БАКУ/Trend/ - Восемь граждан Азербайджана были задержаны пограничниками при попытке пересечения государственной границы из Азербайджана в Грузию, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Государственную пограничную службу (ГПС).

Они были задержаны третьего ноября, около 00:20, на служебной территории пограничной заставы «Садыхлы», вблизи Агстафинского района.

В ходе предварительного расследования было установлено, что это жители Агстафинского района – Букавазин Илькин Гариб оглу (2000 года рождения), Бадиров Кямран Джавад оглу (2000 года рождения), Бедиров Новруз Музаффар оглу (2004 года рождения), Букавазина Севиндж Гариб гызы (2009 года рождения), Бадирова Ася Вагиф гызы (2015 года рождения), Мирзоев Ровшан Гамид оглу (2015 года рождения), Букавазина Медина Аслан гызы (2016 года рождения) и житель Евлахского района Букавазина Замина Расул гызы (1999 года рождения).

Оперативно-следственные мероприятия по факту продолжаются.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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