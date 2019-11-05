В Баку выявлен цех по переработке ливера, функционирующий в антисанитарных условиях (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - При рассмотрении жалобы, поступившей в Агентство пищевой безопасности, был проверен цех, принадлежащий физическому лицу - Гадиру Сабировичу Рамазанову, в Низаминском районе Баку по адресу - посёлок Кешля улица Давуда Аслана, дом 2, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Агентство.

Было установлено, что на предприятии нет документов, указывающих на происхождение сырья и продукции.

В ходе проверки было выявлено грубое нарушение ветеринарно-санитарных норм первичной переработки ливера мелкого рогатого скота. Было установлено, что в технологических процессах не соблюдается температурный режим, нет холодильной камеры для хранения продуктов.

Также установлено, что складская площадь систематически не очищается. Очищение, промывание, сортировка, засаливание и упаковка ливера осуществляется здесь же. Никаких мер по пресечению проникновения насекомых и других паразитов внутрь предприятия не осуществляется.

Сотрудники предприятия не имеют спецодежды и не прошли медосмотр. Также проверкой было установлено, что переработка продукции и сырья проводится без соблюдения требований нормативно-технических документов и ветеринарных нормативов, что предприятие принимает ливер, не имея ветеринарного свидетельства, что заготовка, хранение и продажа продукции и сырья животного происхождения проводятся без проведения ветеринарной экспертизы, и что также отсутствуют документы о том, что продукция и сырье животного происхождения принимаются у здоровых животных, свободных от инфекционных болезней хозяйств.

Отмечено, что по результатам проверки будут приняты меры в соответствии с законодательством.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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