Тяжелое ДТП в Баку с участием фуры (ВИДЕО)

22 ноября 2019 16:29 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В Баку произошло тяжелое ДТП.

Как сообщает в пятницу Trend, авария зафиксирована в поселке Ходжасан. Загруженная фура совалась с моста вблизи ТЦ "Мейвели".

По предварительной информации, водитель фуры, которая упала на железнодорожные пути, скончался на месте. Груз рассыпался на месте происшествия.

На место ДТП привлечены сотрудники Государственной дорожной полиции.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

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