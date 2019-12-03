Погранслужба Азербайджана оказала помощь в госпитализации членов иранского и российского сухогрузов

БАКУ/Trend/ - В Государственную пограничную службу (ГПС) Азербайджана первого декабря поступила информация о том, что четверо граждан Ирана - члены экипажа иранского сухогруза "Paya", находящегося на рейде в Говсане, почувствовали себя плохо, в связи с высокой температурой, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Службу.

В данной связи были приняты неотложные меры и организована эвакуация членов экипажа в больницу скорой медицинской помощи имени Мусы Нагиева.

В тот же день, из Национального центра Государственного морского агентства в Главный командно-контрольный центр прибрежной охраны ГПС поступила информация о том, что в связи с высоким давлением резко ухудшилось самочувствие одного из членов экипажа российского сухогруза «Омский-136», находящегося на рейде в Тюркане, и ему необходима помощь. Были приняты неотложные меры по его эвакуации, и организована госпитализация.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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