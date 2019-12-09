В посольстве Ирана в Азербайджане произошло задымление (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В здании посольства Ирана в Азербайджане произошло задымление.

Как сообщает в понедельник Trend, задымление произошло в одной из комнат в здании посольства.

На место происшествия прибыли сотрудники и техника МЧС.

В министерстве по чрезвычайным ситуациям подтвердили информацию.

По данным МЧС, задымление произошло в одном из комнат, где велись ремонтные работы. Благодаря оперативному вмешательству сотрудников МЧС пожара удалось избежать.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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