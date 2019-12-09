В посольстве Ирана в Азербайджане произошло задымление (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В здании посольства Ирана в Азербайджане произошло задымление.
Как сообщает в понедельник Trend, задымление произошло в одной из комнат в здании посольства.
На место происшествия прибыли сотрудники и техника МЧС.
В министерстве по чрезвычайным ситуациям подтвердили информацию.
По данным МЧС, задымление произошло в одном из комнат, где велись ремонтные работы. Благодаря оперативному вмешательству сотрудников МЧС пожара удалось избежать.
(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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