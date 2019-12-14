МЧС: Пожар на базаре в Баку охватил 300 кв.м. территории

БАКУ /Trend/ - На территорию близи "рынка 3-го микрорайона", привлечено 17 пожарных машин МЧС и 75 пожарных.

Как передает Trend со ссылкой на МЧС, огонь охватил примерно 300 кв.м.

Сообщение о пожаре поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 17:29. Пожарные расчеты прибыли на место происшествия за 4 минуты.

Были стянуты силы и из других районов Баку. Пожар удалось потушить примерно за полчаса. Частично сгорели два автомобиля марки "ГАЗель".

Никто в результате пожара не пострадал.

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