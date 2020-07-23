ANAMA обезвредила снаряд, выпущенный ВС Армении по Товузскому району (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня особая мобильная оперативная группа Национального агентства по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA) и сотрудники отдела полиции Товузского района прибыли в село Дондар Гушчу, где упал неразорвавшийся снаряд, выпущенный армянскими вооруженными силами, сообщает в четверг Trend со ссылкой на ANAMA.

Они осмотрели посевную площадь в селе, куда упал снаряд. Полиция оцепила территорию. В результате оперативно-розыскных мероприятий специалистов Агентства был обнаружен 122-миллиметровый снаряд (OF-56-1).

В связи с тем, что взрыватель (RQM-2) оставался в снаряде, он был обезврежен на месте.

Также был проведен поверхностный осмотр территории площадью 50 квадратных метров и подземный осмотр в радиусе 5 квадратных метров вокруг снаряда. Других опасных предметов или устройств обнаружено не было.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)