Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело в отношении должностных лиц за получение взятки

БАКУ /Trend/ - На основании информации, поступившей в Главное управление по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре, о вымогательстве взятки у гражданина заведующей 16-м отделом первой республиканской психбольницы Сарией Танрывердиевой, были проведены неотложные оперативно-розыскные мероприятия, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на совместное заявление Генеральной прокуратуры и министерства труда и социальной защиты населения.

В результате проведенных мер появились основательные подозрения в том, что Танрывердиева, за представление фальшивого эпикриза, являющегося основанием для назначения группы инвалидности, в административном здании больницы получила от гражданина средства в размере 600 манатов - 2 июня и 5 августа 2020 года.

В расследованием также было установлено, что председатель медико-социальной экспертной комиссии № 5 Госагентства медико-социальной экспертизы и реабилитации при министерстве труда и социальной защиты Катиб Мамедов, в августе 2020 года потребовал у данного гражданина взятку в размере 3000 манатов за предоставление второй группы инвалидности, а 2 сентября получил от него средства в размере 2300 манатов от этой суммы.

По фактам в Главном управлении возбуждено уголовное дело по ст. 311.2 (получение должностным лицом взятки за незаконные действия) и 313 (должностной подлог) Уголовного Кодекса Азербайджана.

На основании собранных в ходе следствия доказательств, Катиб Мамедов был задержан в качестве подозреваемого. 5 сентября 2020 года он был привлечен в уголовному делу в качестве обвиняемого по ст. 311.2 УК Азербайджана, и решением суда в его отношении была избрана мера пресечения в виде ареста. Сария Танрывердиева 5 сентября также была привлечена в качестве обвиняемого лица по ст. 311.2 и 313 УК Азербайджана и в ее отношении была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время продолжаются интенсивные следственно-оперативные меры по установлению иных лиц, в той или форме участвовавших в совершении преступления.

(Текст: Кямаля Сеидова.)