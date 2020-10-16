ВС Армении подвергли умышленному обстрелу кладбище в Агдаме (ФОТО)
АГДАМ /Trend/ - Вооруженные силы Армении продолжают подвергать обстрелу Агдамский район.
Как сообщает спецкор Trend с прифронтовой зоны, сегодня армянская сторона подвергла артобстрелу кладбище в селе Ахмедагалылар Агдамского района.
В результате разрушено и повреждено множество надгробий и могил.
(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)
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