Подорвавшийся на мине гражданин дважды задерживался за незаконный въезд на освобожденные территории - МВД Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Несмотря на неоднократные предупреждения, по-прежнему фиксируются попытки попасть на освобожденные от оккупации территории в объезд контрольно-пропускных постов, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на МВД Азербайджана.

"Вчера житель Тертерского района Бахтияр Махмудов, воспользовавшись туманной погодой, на автомобиле марки «Нива» пытался проехать на освобожденную от оккупации территорию и погиб, подорвавшись на мине", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в январе и феврале этого года Бахтияр Махмудов и его брат Шахрияр дважды задерживались сотрудниками полиции за въезд без разрешения на освобожденные территории. В обоих случаях в их отношении были приняты административные меры - решением суда Шахрияр был арестован в административном порядке, а Бахтияр - оштрафован. В третий раз эти действия Бахтияра Махмудова привели к трагедии.

МВД Азербайджана еще раз призвало граждан не посещать без разрешения освобожденные от оккупации территории.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)