Генпрокуратура распространила информацию об обнаружении тел пяти человек в доме в Баку

БАКУ /Trend/ - Генеральная прокуратура Азербайджана обнародовала информацию о гибели пяти человек в одном доме в Баку.

Как сообщили во вторник Trend в пресс-службе Генпрокуратуры, в Сабаильскую районную прокуратуру поступила информация об обнаружении 23 февраля около 14:00 в доме в Сабаильском районе Баку тел пяти человек.

В соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства сотрудники прокуратуры провели осмотр места происшествия и тел с участием судебно-медицинского эксперта, были выполнены все неотложные действия.

Было установлено, что тела Атиллы Алиева 2004 года рождения, Лятифа Алиева 2003 года рождения, Инкишафа Аллахвердиева 2000 года рождения, Натига Сафарова 1972 года рождения и Шикара Аллахвердиева 1998 года рождения были обнаружены в доме по адресу Сабаильский район, поселок Бадамдар, 1-й жилой массив, 1-й переулок, дом 29.

По предварительному заключению причиной смерти стало отравление угарным газом. По факту в Следственном управлении Генпрокуратуры возбуждено уголовное дело по статье 314.3 (халатность, неосторожность, повлекшие гибель двух и более человек).

Назначена судебно-медицинская экспертиза, опрошены свидетели и проведены другие необходимые процессуальные действия.

В настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия по выяснению причин происшествия и установлению виновных.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)