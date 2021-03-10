В Баку горит судно

БАКУ /Trend/ - В Центр управления кризисными ситуациями МЧС Азербайджана поступила информация о пожаре на судне, находящемся на резке на причале в пос. Говсан в Сураханском районе Баку, сообщает в среду Trend.

На место пожара привлечены подразделения Госслужбы противопожарной охраны, тушение пожара продолжается.

Общественность будет дополнительно проинформирована о происшествии.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров )