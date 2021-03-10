В Баку горит судно
БАКУ /Trend/ - В Центр управления кризисными ситуациями МЧС Азербайджана поступила информация о пожаре на судне, находящемся на резке на причале в пос. Говсан в Сураханском районе Баку, сообщает в среду Trend.
На место пожара привлечены подразделения Госслужбы противопожарной охраны, тушение пожара продолжается.
Общественность будет дополнительно проинформирована о происшествии.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров )
Лента новостей
Венгерские компании готовятся к участию в строительной программе на освобожденных территориях Азербайджана
Венгрия и Азербайджан обсуждают совместные проекты по восстановлению освобожденных территорий — министр
На освобожденных территориях реализуется ряд крупных инфраструктурных проектов - глава МИД Азербайджана
Ветераны Отечественной войны Азербайджана обеспечиваются высокотехнологичными средствами для передвижения (ФОТО)
Загрязнение токсичными отходами с территории Армении привело к гибели рыб в реке в Зангиланском районе
«Лаборатория Касперского»: одна доза вакцины от Covid-19 продаётся в даркнете в среднем за 500 долларов
Казахстан приветствует решение Туркменистана стать наблюдателем в Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии