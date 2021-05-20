В минздраве Азербайджана назвали средний показатель смертности в ДТП
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане смертность от ДТП в среднем ежегодно составляет 80 человек на 100 тысяч населения.
Об этом сказал главный травматолог министерства здравоохранения Ильгар Гасымов, сообщает в четверг Trend.
По его словам, этот показатель необходимо свести к нулю.
"К сожалению, в 2018 году смертность в ДТП составила 79, а в 2019-м - 83 человека на 100 тысяч населения", - сказал главный травматолог.
(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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