В минздраве Азербайджана назвали средний показатель смертности в ДТП

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане смертность от ДТП в среднем ежегодно составляет 80 человек на 100 тысяч населения.

Об этом сказал главный травматолог министерства здравоохранения Ильгар Гасымов, сообщает в четверг Trend.

По его словам, этот показатель необходимо свести к нулю.

"К сожалению, в 2018 году смертность в ДТП составила 79, а в 2019-м - 83 человека на 100 тысяч населения", - сказал главный травматолог.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)