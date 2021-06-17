Распространена официальная информация о пропавшем в Агдамском районе местном жителе

БАКУ /Trend/ - Пропавший 8 июня житель Агдамского района Джасарет Хатамханов подорвался на мине на территории села Сейидли Агдамского района, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Бардинскую региональную группу пресс-службы МВД.

В сообщении говорится, что после поступления информации об исчезновении жителя Агдамского района сотрудники районного отдела полиции и Агентства по разминированию приступили к его поискам.

Согласно предварительным предположениям, он незаконно перешел на освобожденные от оккупации, но пока не очищенные от мин территории. 16 июня его тело было обнаружено на территории села Сейидли Агдамского района.

(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)