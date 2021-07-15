Возбуждено уголовное дело по факту подрыва на мине жителя Гекгеля

БАКУ /Trend/ - Прокуратура Гекгельского района Азербайджана возбудила уголовное дело по статье 120.2.4 и другим статьям Уголовного кодекса по факту гибели в результате подрыва на мине жителя села Молладжалилли Оджаггулиева Рамала Кямал оглу (1990 года рождения), сообщает в четверг Trend со ссылкой на надзорное ведомство.

Расследованием было установлено, что 14 июля Оджаггулиев подорвался на противопехотной мине, когда занимался сельскохозяйственными работами на территории пастбища Бановшали, расположенного между Гекгельским районом и освобожденным от оккупации Кельбаджарским районом.

До Отечественной войны пастбище было заминировано и находилось между позициями вооруженных сил Армении и азербайджанской армии.

От полученных ранений Оджаггулиев скончался.

Расследование продолжается.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)