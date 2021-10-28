В одном из бакинских поселков найдена ручная граната (ФОТО/ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - В поселке Мардакан Хазарского района Баку найдена ручная граната F-1, сообщает в четверг Trend со ссылкой на МЧС Азербайджана.
Как отмечается, после поступления на «горячую линию» МЧС информации об этом на место происшествия незамедлительно выехали пиротехники Службы спасения особого риска.
Территория была оцеплена, боеприпас был изъят с территории для дальнейшего обезвреживания.
Других опасных и подозрительных предметов на месте происшествия и близлежащей территории обнаружено не было.
Напомним, что 25 октября в Наримановском районе Баку во время земляных работ тоже была обнаружена граната F-1.
(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова)
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