Азербайджанская певица Марьям Шабанова познала тайны айкидо (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - На YouTube-канале İdman.biz TV в эфир вышел очередной выпуск проекта "Ulduzlu İdman" (Звездный спорт).

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на İdman.biz, на этот раз гостьей проекта стала известная азербайджанская певица Марьям Шабанова.

В программе также приняли участие известная ведущая Зюмрюд Бадалова и профессиональный тренер по джиу-джитсу, кендо и айкидо Агаказым Мовсумов.

Представляем читателям очередной выпуск видеопроекта.

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