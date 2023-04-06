Задержаны граждане Непала и Шри-Ланки, пытавшиеся нарушить государственную границу Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Предотвращена контрабанда партии наркотиков из Ирана в Азербайджан, были задержаны иностранные граждане, пытавшиеся нарушить государственную границу.

Как сообщили в четверг Trend в Государственной пограничной службе Азербайджана, 5 апреля в 22:10 в результате совместных мероприятий сотрудников Государственной пограничной службы и Государственного таможенного комитета Азербайджана на территории пограничного отряда "Горадиз" была предотвращена контрабанда из Ирана на территорию Азербайджана наркотических средств общим весом 11 килограммов 300 граммов и 1 000 психотропных таблеток метадона М-40.

6 апреля на служебной территории пограничного отряда "Шамкир" были задержаны двое граждан Непала и двое граждан Шри-Ланки, пытавшихся нарушить государственную границу Азербайджана в направлении Грузии.