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Военнослужащий Госпогранслужбы покончил жизнь самоубийством

Происшествия Материалы 17 июня 2023 21:27 (UTC +04:00)
Военнослужащий Госпогранслужбы покончил жизнь самоубийством

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БАКУ /Trend/ - Военнослужащий пограничной дивизии Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана старший сержант Гаджиев Парвиз Азер оглы покончил жизнь самоубийством, выстрелив в себя из огнестрельного оружия, передает Trend со ссылкой на ГПС.

Установлено, что инцидент произошел по причине, не связанной с военной службой.

В связи с фактом совместно с сотрудниками прокуратуры проводятся следственные мероприятия.

Руководство ГПС выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего.

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