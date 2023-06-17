Военнослужащий Госпогранслужбы покончил жизнь самоубийством

БАКУ /Trend/ - Военнослужащий пограничной дивизии Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана старший сержант Гаджиев Парвиз Азер оглы покончил жизнь самоубийством, выстрелив в себя из огнестрельного оружия, передает Trend со ссылкой на ГПС.

Установлено, что инцидент произошел по причине, не связанной с военной службой.

В связи с фактом совместно с сотрудниками прокуратуры проводятся следственные мероприятия.

Руководство ГПС выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего.