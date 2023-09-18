Жителей Астары эвакуируют из-за угрозы селей

БАКУ /Trend/ - В Астаре прервана связь с 40 селами с населением около 15 тысяч человек.

Об этом сообщил в понедельник Trend первый заместитель главы Исполнительной власти Астаринского района Аллахверян Махмудов.

По его словам, интенсивные дожди вызвали серьезные последствия в Астаринском районе.

"Селевые воды, вызванные дождями, разрушили железный мост длиной 25 метров и шириной 10 метров в селе Вагу Астаринского района. В результате была прервана связь с 40 селами с населением около 15 тысяч человек. Интенсивные дожди не позволяют вести необходимые работы. Поэтому пока нет альтернативного способа восстановить связь с селами. Работа в этом направлении ведется сотрудниками соответствующих структур", - добавил он.

A.Махмудов отметил, что на дорогах между 16 горными селами также произошли оползни, и связь между селами была прервана.

"В то же время в результате разлива реки Эрчиван подтоплены около 160 домов, жители 37 из них эвакуированы. Остальные жители также эвакуируются частями. Согласно прогнозу погоды, дожди будут продолжаться, что снова увеличивает опасность селей", - отметил он.

Отметим, что интенсивные дожди на территории страны вызвали разлив рек.