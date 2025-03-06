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Пожар, устроенный Арменией на границе с Нахчываном, потушен (ФОТО/ВИДЕО)

Происшествия Материалы 6 марта 2025 13:26 (UTC +04:00)
Пожар, устроенный Арменией на границе с Нахчываном, потушен (ФОТО/ВИДЕО)

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Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
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БАКУ /Trend/ - На горячую линию "112" министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана поступила информация о пожаре, пвозникновении пожара, устроенного Арменией в открытой местности на границе с Республикой Армения в поселке Гейдарабад Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на МЧС Азербайджана, в связи с поступившей информацией на место незамедлительно были привлечены силы пожарной части Садаракского района.

"Благодаря оперативным действиям пожарных огонь был потушен в кратчайшие сроки, не позволив ему распространиться на более широкую территорию.

В результате пожара сгорело около 7 гектаров сухой травы и камышовой растительности. Прилегающие территории были успешно защищены от огня", - говорится в сообщении ведомства.

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Пожар, устроенный Арменией на границе с Нахчываном, потушен (ФОТО/ВИДЕО)
Пожар, устроенный Арменией на границе с Нахчываном, потушен (ФОТО/ВИДЕО)
Пожар, устроенный Арменией на границе с Нахчываном, потушен (ФОТО/ВИДЕО)
Пожар, устроенный Арменией на границе с Нахчываном, потушен (ФОТО/ВИДЕО)
Пожар, устроенный Арменией на границе с Нахчываном, потушен (ФОТО/ВИДЕО)
Пожар, устроенный Арменией на границе с Нахчываном, потушен (ФОТО/ВИДЕО)
Пожар, устроенный Арменией на границе с Нахчываном, потушен (ФОТО/ВИДЕО)
Пожар, устроенный Арменией на границе с Нахчываном, потушен (ФОТО/ВИДЕО)
Пожар, устроенный Арменией на границе с Нахчываном, потушен (ФОТО/ВИДЕО)
Пожар, устроенный Арменией на границе с Нахчываном, потушен (ФОТО/ВИДЕО)
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