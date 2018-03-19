Натали Гуле: Визит Саакяна в США - негативный сигнал для мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта

19 марта 2018 11:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Визит в США Бако Саакяна, представляющегося «главой» незаконного режима, созданного на оккупированных территориях Азербайджана, является очень негативным сигналом, препятствующим мирному урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, сказала в понедельник Trend сенатор и вице-председатель комитета по иностранным делам Сената Франции Натали Гуле.

«Снова мы сталкиваемся с той же проблемой. Это поддельный режим, не признанный даже Арменией. Международное сообщество должно отреагировать и предотвратить такие визиты. Мы пытались предотвратить его визит во Францию, но безуспешно», - сказала французский сенатор.

По ее мнению, визит Саакяна в Вашингтон - это очень негативный сигнал, исходящий от США, сопредседателя Минской группы ОБСЕ.

"Если правительства бессильны в этом вопросе, он должен быть поднят в Совете Безопасности ООН", - сказала Натали Гуле.

Напомним, что ранее в связи с визитом в США Бако Саакяна, представляющегося «главой» незаконного режима, созданного на оккупированных территориях Азербайджана, и проведением в административном здании Конгресса США мероприятия, пропагандирующего незаконный режим, посол США в Азербайджане Роберт Секута был вызван в МИД страны.

Послу была передана нота протеста, направленная министерством иностранных дел Азербайджана Госдепу США.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ляман Зейналова)

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