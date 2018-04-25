Мониторинг ОБСЕ на госгранице Азербайджана и Армении завершился без инцидентов

25 апреля 2018 12:43 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Мониторинг соблюдения режима прекращения огня, проведенный 25 апреля на государственной границе Азербайджана и Армении в направлении Газахского района в соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ, завершился без инцидентов, говорится в сообщении пресс-службы минобороны Азербайджана, распространенном в среду.

Мониторинг со стороны Азербайджана провели личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анжей Каспшик, его полевые помощники Геннадий Петрика и Мартин Шустер.

Мониторинг со стороны Армении провели полевые помощники личного представителя Огнийен Йович, Михаил Олару и Саймон Тиллер.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

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