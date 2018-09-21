Армяне грубо нарушили международные конвенции и документы в отношении азербайджанских заложников

21 сентября 2018 15:45 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Армянская сторона грубо нарушила международные конвенции и документы в отношении гражданского населения, взятого в заложники во время оккупации азербайджанских территорий.

Об этом говорится в заключительной презентации проекта на тему «Исследование нарушенных прав гражданского населения (женщин и детей), взятых в заложники во время армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта», проведенной Общественным объединением помощи пленным и заложникам «Хесрет Йолу» при содействии Совета господдержки НПО при Президенте Азербайджана.

В рамках проекта состоялся опрос среди 100 женщин и лиц, которые были детьми во время взятия в заложники, в данный момент проживающих в Баку, на Абшероне, в селах и поселках Агдамского района, в поселке Ашагы Агджакенд Геранбойского района. Возраста этих ста человек - от 28 до 70 лет.

Ссылаясь на результаты, полученные на основе обработанных информационных ресурсов и других сведений, а также на основе соответствующей методологии анализа при исполнении проекта, было установлено, что армянская сторона во время оккупации азербайджанских территорий нарушила международные конвенции и документы в отношении гражданского населения, взятого в заложники.

Таким образом, армянами были грубо нарушены вторая, третья, пятая, девятая и 17 статьи Всеобщей декларации прав человека, принятой Генассамблеей ООН 10 декабря 1948 года, требования Декларации о защите женщин и детей в чрезвычайных обстоятельствах и в период вооруженных конфликтов, принятой 14 декабря 1974 года, Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказания за него, принятой 9 декабря 1948 года, Конвенций об улучшении участи раненых и больных в действующих армиях и о защите гражданского населения во время войны, IV часть Протокола (Протокола I) от 8 июня 1977 года, добавленного к Женевской конвенции от 12 августа 1949 года и посвященного защите жертв международных вооруженных конфликтов.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Словении будет открыта мемориальная доска, посвященная Ходжалинскому геноциду
Политика 29 мая 20:04
Еще три страны присоединились к Группе поддержки Шелкового пути ПА ОБСЕ
Политика 4 октября 2017 16:51
Участникам Экономического форума в Польше рассказали о захватнической политике Армении
Нагорно-карабахский конфликт 7 сентября 2017 20:43
Азербайджанские НПО приняли обращения к Верховному главнокомандующему и международным организациям (ФОТО)
Нагорно-карабахский конфликт 6 апреля 2016 17:32
В Баку состоялся Общереспубликанский форум НПО
Общество 26 ноября 2015 16:05
Ведущие СМИ Великобритании предвзято освещали нагорно-карабахский конфликт – центр (ФОТО)
Нагорно-карабахский конфликт 23 февраля 2015 18:54
Лента новостей
Silk Way West Airlines открывает новое направление в Китай
Бизнес 16:34
В армии Израиля утверждают, что РФ заранее сообщили об авианалете в Сирии
Израиль 16:33
Совет по правам человека ООН единогласно принял отчет Азербайджана
Политика 16:28
В Азербайджане курганы впервые в мире станут объектами археологического парка
Общество 16:26
В центральном регионе ФРГ объявили режим ЧС из-за горящего мха
Европа 16:18
Mарзуг аль Ганим: Kувейт заинтересован в развитии связей с Азербайджаном, играющем роль моста между Востоком и Западом
Политика 16:12
Узбекистан проведёт Азиатские игры?
Узбекистан 16:09
В Азербайджане пройдет национальный семинар по поддержке достижения Целей устойчивого развития
Политика 16:05
Таможенные органы Беларуси с начала года увеличили отчисления в бюджет на 37%
Беларусь 16:00