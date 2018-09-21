Армяне грубо нарушили международные конвенции и документы в отношении азербайджанских заложников

БАКУ /Trend/ - Армянская сторона грубо нарушила международные конвенции и документы в отношении гражданского населения, взятого в заложники во время оккупации азербайджанских территорий.

Об этом говорится в заключительной презентации проекта на тему «Исследование нарушенных прав гражданского населения (женщин и детей), взятых в заложники во время армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта», проведенной Общественным объединением помощи пленным и заложникам «Хесрет Йолу» при содействии Совета господдержки НПО при Президенте Азербайджана.

В рамках проекта состоялся опрос среди 100 женщин и лиц, которые были детьми во время взятия в заложники, в данный момент проживающих в Баку, на Абшероне, в селах и поселках Агдамского района, в поселке Ашагы Агджакенд Геранбойского района. Возраста этих ста человек - от 28 до 70 лет.

Ссылаясь на результаты, полученные на основе обработанных информационных ресурсов и других сведений, а также на основе соответствующей методологии анализа при исполнении проекта, было установлено, что армянская сторона во время оккупации азербайджанских территорий нарушила международные конвенции и документы в отношении гражданского населения, взятого в заложники.

Таким образом, армянами были грубо нарушены вторая, третья, пятая, девятая и 17 статьи Всеобщей декларации прав человека, принятой Генассамблеей ООН 10 декабря 1948 года, требования Декларации о защите женщин и детей в чрезвычайных обстоятельствах и в период вооруженных конфликтов, принятой 14 декабря 1974 года, Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказания за него, принятой 9 декабря 1948 года, Конвенций об улучшении участи раненых и больных в действующих армиях и о защите гражданского населения во время войны, IV часть Протокола (Протокола I) от 8 июня 1977 года, добавленного к Женевской конвенции от 12 августа 1949 года и посвященного защите жертв международных вооруженных конфликтов.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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