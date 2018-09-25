ОБСЕ проведет очередной мониторинг на госгранице Азербайджана и Армении

25 сентября 2018 10:29 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ, 26 сентября на государственной границе Азербайджана и Армении в направлении Гедабекского района, планируется проведение очередного мониторинга.

Об этом говорится в сообщении министерства обороны Азербайджана, распространенном во вторник.

Как отметичается в сообщении, мониторинг со стороны Азербайджана проведут полевые помощники личного представителя действующего председателя Огнйен Йович и Саймон Тиллер.

Мониторинг со стороны Армении проведут полевые помощники личного представителя Геннадий Петрика и Михаил Олару.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

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