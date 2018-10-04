В Азербайджане утвержден новый состав Наблюдательного совета Фонда соцразвития вынужденных переселенцев

БАКУ /Trend/ - Кабмин Азербайджана утвердил новый состав Наблюдательного совета Фонда социального развития вынужденных переселенцев. Решение об этом подписал премьер-министр Новруз Мамедов. Данным решением новый состав Наблюдательного совета утвержден в следующем составе:
Председатель Наблюдательного совета
Ровшан Рзаев - председатель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев
Члены Наблюдательного совета
Ильгар Фатизаде - первый заместитель министра финансов
Метин Керимли - заместитель министра труда и социальной защиты населения
Джамаледдин Гулиев - заведующий отделом развития экономической и социальной сфер Аппарата министерства экономики
Азай Гулиев - председатель Совета государственной поддержки неправительственных организаций при Президенте Азербайджана
Адиль Абдуллаев - учредитель ООО "Европейская система лифтов", президент Союза малых и средних предпринимателей
Гулам Исхагзаи - резидент-координатор Программы развития ООН
Джайдев Сингх - директор миссии Агентства международного развития США в Азербайджане
Гвидо Амброзо - представитель Верховного комиссара по делам беженцев ООН в Азербайджане.
(Текст: Кямаля Сеидова)
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