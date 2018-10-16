Бундестаг: Германия готова внести вклад в мирное решение нагорно-карабахского конфликта (ФОТО) (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Германия готова внести вклад в мирное решение нагорно-карабахского конфликта. Об этом вице-президент Бундестага Томас Опперман сказал, выступая на конференции «Азербайджано-германские отношения: общая история и будущие перспективы» в Берлине.

Конференция прошла при организации Германо-азербайджанского форума и общества NUMOV и поддержке "Агстафинского аграрно-промышленного комплекса".

Выступая на мероприятии, посол Азербайджана в Германии Рамин Гасанов оценил текущее состояние отношений между двумя странами, отметив политический диалог, существующий на самом высоком уровне, визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Германию, визит Федерального канцлера Ангелы Меркель в Азербайджан. Посол коснулся также справедливой позиции Азербайджана по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту.

В свою очередь Томас Опперман подчеркнул геостратегическую и экономическую значимость Азербайджана для Европы. Он назвал Азербайджан образцовой страной исламского мира благодаря его традициям толерантности.

Затем мероприятие продолжилось панельными обсуждениями.

На обсуждениях, посвященных вопросам мира и безопасности на Южном Кавказе, депутат Милли Меджлиса (парламента), заместитель председателя Парламентской ассамблеи ОБСЕ Азай Гулиев подчеркнул важность исполнения принципов международного права в урегулировании армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

Он отметил, что если Армения не хочет мира добровольно, на нее должно быть оказано давление. Гулиев также отметил важность более активного участия Германии в процессе урегулирования как члена Минской группы.

Депутат Бундестага, председатель Южнокавказской парламентской группы дружбы Йоханнес Карс сказал, что необходимо приумножить дипломатические усилия для мирного решения конфликта. Он добавил, что в процессе урегулирования конфликта, кроме сторон конфликта, есть и другие заинтересованные стороны, что затрудняет его решение. Бывший госсекретарь МИД Германии, член Консультационного совета общества NUMOV Вольф Рутольд Борн подчеркнул, что в этом конфликте нарушены принципы международного права, и отметил важность соблюдения при его решении Мадридских принципов.

На мероприятии была презентована книга на немецком языке Мамеда Ализаде «Золотые страницы истории», повествующей об истории немецких поселений в Азербайджане.

В мероприятии приняли участие депутаты Милли Меджлиса, представители Бундестага, МИД и других государственных структур Германии, сотрудники посольства Азербайджана в Германии, а также представители политических, экономических, научно-культурных и медиа-кругов Германии, представители азербайджанской диаспоры.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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