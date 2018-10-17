Сопредседатели МГ ОБСЕ обсудят возможные конкретные шаги для активизации карабахского урегулирования - МИД РФ

БАКУ /Trend/ - В ближайшее время сопредседатели Минской группы ОБСЕ планируют посетить регион.

Об этом в среду сказала на пресс-конференции официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«В ходе визита они намерены уточнить позицию стран и обсудить, какие конкретные шаги могли бы быть предприняты для активизации процесса нагорно-карабахского урегулирования, в том числе с учетом договоренностей, достигнутых недавно в Душанбе», - сказала она.

Захарова отметила, что позиция Россия как страны-сопредседателя Минской группы ОБСЕ хорошо известна.

«Она отражена в совместных заявлениях президентов России, США и Франции 2009-2013 годов, руководителей внешнеполитических ведомств трех стран, а также их сопредседателей», - добавила она.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ляман Зейналова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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