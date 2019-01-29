В США допустили возможность обострения нагорно-карабахского конфликта

29 января 2019 21:34 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Нагорно-карабахский конфликт может разрастись и даже "втянуть" в той или иной мере Россию. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, заявил директор национальной разведки США Дэниел Коутс.

"Напряженность между Арменией и Азербайджаном остается потенциальным источником крупномасштабного военного конфликта, который может втянуть Россию (в него)", - говорится в показаниях Коутса конгрессу.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

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