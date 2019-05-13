ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции более 20 раз за сутки

13 мая 2019 09:34 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 21 раз, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селе Шаваршаван Ноемберянского района и на безымянных высотах на территории Бердского района Армении, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селе Гушчу Айрым Газахского района и в селе Гаралар Товузского района.

Позиции азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гёйарх Тертерского района, Шихлар, Новрузлу Агдамского района, Гараханбейли, Ашагы Сеидахмедли Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского и Тертерского районов.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
ВС Армении нарушили режим прекращения огня 23 раза за сутки
Нагорно-карабахский конфликт 12 мая 09:43
Военные вертолеты Азербайджана отправились в Турцию для участия в международных учениях (ФОТО)
Политика 11 мая 18:47
МИД: Сложившийся в результате оккупации азербайджанских территорий статус-кво неустойчив и неприемлем
Нагорно-карабахский конфликт 11 мая 15:45
ВС Армении вновь обстреляли позиции азербайджанской армии
Нагорно-карабахский конфликт 11 мая 09:39
ВС Армении нарушили режим прекращения огня 28 раз за сутки
Нагорно-карабахский конфликт 10 мая 09:47
ВС Армении нарушили режим прекращения огня 27 раз за сутки
Нагорно-карабахский конфликт 9 мая 09:23
Лента новостей
В Азербайджане 19 мая пройдет приемный экзамен в вузы
Общество 10:25
Турция и Азербайджан увеличили товарооборот
Бизнес 10:22
Турция проводит военно-морские учения в трех морях
Турция 10:08
На линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении пройдет очередной мониторинг
Нагорно-карабахский конфликт 10:01
Монархии Персидского залива осудили атаки на суда в акватории ОАЭ
В мире 09:59
В Казахстане увеличивается объем производства автомобилей
Бизнес 09:51
Недельный оборот на Бакинской фондовой бирже составил более 252 млн манатов
Финансы 09:47
Туркменистан приобретет запчасти для оборудования сотовой связи
Тендеры 09:45
Психологи выяснили, при каких условиях неудачи одних членов коллектива радуют других
В мире 09:43