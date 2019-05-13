Посол: Пакистан поддерживает Азербайджан в нагорно-карабахском конфликте

13 мая 2019 14:41 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Пакистан поддерживает Азербайджан в нагорно-карабахском конфликте. Об этом, как сообщает Trend, сказал в интервью Pakistan Observer посол Азербайджана в Пакистане Али Ализаде.

Он отметил, что Пакистан не признает Армению и не имеет с ней дипломатических связей.

"Пакистан и Азербайджан являются братскими странами. Наши отношения - теплые и сердечные, и основаны на доверии и уважении. Мы вместе делим радость и горе", - сказал он.

Ализаде добавил, что во время чрезвычайных ситуаций в этой стране (землетрясение в 2005 году и наводнение в 2010 году, которые сильно повлияли на Пакистан) правительство и многие структуры Азербайджана быстро отреагировали и оказали большую поддержку и помощь.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

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