Главы МИД: Франция приложит все усилия для скорейшего урегулирования карабахского конфликта мирным путем (ФОТО)

17 мая 2019 19:54 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров в рамках рабочего визита во Францию встретился с министром иностранных дел Жан-Ивом Ле Дрианом.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на МИД Азербайджана, в ходе встречи стороны обсудили широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества в различных областях, включая политику, экономику и торговлю, а также отметили наличие существенного потенциала для дальнейшего развития отношений. Министры выразили удовлетворение текущим состоянием двустороннего сотрудничества и подчеркнули необходимость интенсификации обмена визитами на высоком уровне.

Стороны обменялись мнениями о текущем положении дел в переговорном процессе по мирному урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, осуществляемом при участии сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Жан-Ив Ле Дриан заявил, что его страна в качестве сопредседателя МГ ОБСЕ приложит все усилия для скорейшего разрешения конфликта мирным путем.

Также на встрече состоялся обмен мнениями по итогам Брюссельского саммита по случаю 10-й годовщины "Восточного партнерства" и новому соглашению о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и Евросоюзом. После ,между ними состоялся обмен мнениями по ряду вопросов мировой и региональной повестки, представляющих взаимный интерес.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Талех Агавердиев)

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