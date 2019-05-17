Главы МИД: Франция приложит все усилия для скорейшего урегулирования карабахского конфликта мирным путем (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров в рамках рабочего визита во Францию встретился с министром иностранных дел Жан-Ивом Ле Дрианом.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на МИД Азербайджана, в ходе встречи стороны обсудили широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества в различных областях, включая политику, экономику и торговлю, а также отметили наличие существенного потенциала для дальнейшего развития отношений. Министры выразили удовлетворение текущим состоянием двустороннего сотрудничества и подчеркнули необходимость интенсификации обмена визитами на высоком уровне.

Стороны обменялись мнениями о текущем положении дел в переговорном процессе по мирному урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, осуществляемом при участии сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Жан-Ив Ле Дриан заявил, что его страна в качестве сопредседателя МГ ОБСЕ приложит все усилия для скорейшего разрешения конфликта мирным путем.

Также на встрече состоялся обмен мнениями по итогам Брюссельского саммита по случаю 10-й годовщины "Восточного партнерства" и новому соглашению о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и Евросоюзом. После ,между ними состоялся обмен мнениями по ряду вопросов мировой и региональной повестки, представляющих взаимный интерес.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.