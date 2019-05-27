Азербайджанская община Нагорного Карабаха ответила информагентству "Regnum"

БАКУ /Trend/ - Общественное объединение «Азербайджанская община Нагорно-карабахского региона Азербайджана» распространило заявление в связи с мнением, озвученными главным редактором информагентства "Regnum" Модестом Колеровым в связи с 25-летием достижения режима прекращения огня, сообщает в понедельник Trend.

На одноименном сайте были опубликованы «тезисы» «Нагорный Карабах: право на «достойное государственное существование» Модеста Колерова, главного редактора российского информагентства "Regnum", отличающегося проармянской и предвзятой антиазербайджанской позицией, говорится в заявлении.

«Тезисы» Колерова не удивляют. Говоря о «достойном человеческом существовании», Колеров пытается связать эту свою абстрактную мысль с нагорно-карабахской проблемой. Он утверждает, что для реализации «права на независимость» вымышленной «нагорно-карабахской республики» должно быть обеспечено ее «достойное государственное существование». Напоминаем лицу, представляющемуся главным редактором информационного агентства, что "существование" вымышленной незаконной структуры, называемой «нагорно-карабахской республикой», не имеет под собой никаких исторических, юридических или же иных оснований, чтобы о его «сохранении или обеспечении» велись какие-то абстрактные обсуждения», - говорится в обращении.

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