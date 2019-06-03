На линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении пройдет очередной мониторинг

3 июня 2019 12:13 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ четвертого июня 2019 года на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении, на территории Ходжавендского района, планируется проведение очередного мониторинга, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны.
Мониторинг со стороны Азербайджана проведут личный представитель Анджей Каспшик, его полевые помощники Огнйен Йович и Саймон Тиллер.
Мониторинг на Азербайджанской территории, оккупированной и контролируемой вооруженными силами Армении, проведут полевые помощники личного представителя Михаил Олару и Мартин Шустер.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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