В Азербайджане будут созданы центры развития МСБ

БАКУ /Trend/ - Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) ведёт работы по созданию центров развития.
Как сообщает Trend, об этом сказал председатель правления агентства Орхан Мамедов на форуме "Образовательный бизнес форум - нынешняя ситуация и перспективы", организованного агентством.
По словам Мамедова, центры будут содействовать интеграции научных инноваций в бизнес и потребностей бизнеса в образовательных учреждениях, играя роль моста между научно-образовательными учреждениями и субъектами малого и среднего предпринимательства.
Мамедов сказал, что в рамках создания центров с образовательными учреждениями агентство открыто для новых предложений.
(Автор: Хейраддин Насирзаде. Редактор: Хазар Ахундов)
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