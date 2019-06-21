В Азербайджане будут созданы центры развития МСБ

21 июня 2019 12:52 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) ведёт работы по созданию центров развития.

Как сообщает Trend, об этом сказал председатель правления агентства Орхан Мамедов на форуме "Образовательный бизнес форум - нынешняя ситуация и перспективы", организованного агентством.

По словам Мамедова, центры будут содействовать интеграции научных инноваций в бизнес и потребностей бизнеса в образовательных учреждениях, играя роль моста между научно-образовательными учреждениями и субъектами малого и среднего предпринимательства.
Мамедов сказал, что в рамках создания центров с образовательными учреждениями агентство открыто для новых предложений.

(Автор: Хейраддин Насирзаде. Редактор: Хазар Ахундов)

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