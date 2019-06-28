Возвращен житель Азербайджана, находившийся в заложниках у армянской стороны

28 июня 2019 15:35 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Возвращен житель Газахского района, который был взят в заложники армянской стороной, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Государственную комиссию Азербайджана по делам пленных, заложников и без вести пропавших граждан.

Согласно соответствующему поручению Президента Азербайджана, благодаря договоренности, достигнутой в результате переговоров, проведенной Госкомиссией при посредничестве Международного Комитета Красного Креста, гражданин Азербайджана, житель села Юхары Салахлы Газахского района Ибрагимов Эльвин Ариф оглу (1986), взятый в заложники армянскими военнослужащими 16 марта 2019 года, и гражданин Армении Карапетян Завен Ованесович (1974), задержанный на территории Газахского района 20 июня 2017 года, 28 июня 2019 года были переданы соответствующим сторонам.

Обмен заложниками был организован Госкомиссией Азербайджана по делам пленных, заложников и без вести пропавших граждан и Госпогранслужбой при посредничестве Международного Комитета Красного Креста.

Поскольку при взятии в заложники Эльвин Ибрагимов был ранен в ногу в результате стрельбы армянских военнослужащих, и перенес несколько операций, находясь в заложниках, он был срочно помещен в больницу.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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