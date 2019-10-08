ВС Армении вновь обстреляли азербайджанские позиции из снайперских винтовок

8 октября 2019 09:52 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Подразделения вооруженных сил Армении, используя снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 20 раз, сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селe Воскеван и на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, на безымянных высотах на территории Иджеванского и Красносельского районов Армении, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селах Гушчу Айрым, Ашагы Аскипара и на безымянных высотах на территории Газахского района, на безымянных высотах на территории Гедабейского района.

Позиции азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Тагыбейли Агдамского района, Горадиз Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского и Тертерского районов.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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