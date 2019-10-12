Слова Верховного главнокомандующего ВС Азербайджана ставят новые задачи перед армией – министр

12 октября 2019 13:17 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня на Центральном командном пункте под руководством министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова состоялось служебное совещание с участием заместителей министра обороны, командующих видами войск, начальников главных управлений, управлений и служб министерства, командиров воинских объединений, к которому посредством видеосвязи также были привлечены командиры и другие должностные лица соединений, дислоцированных в прифронтовой зоне, сообщает в субботу Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.

Выступая на совещании, министр обороны особо подчеркнул, что слова Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными Силами Ильхама Алиева «Карабах является исторической, исконной азербайджанской землей. Так что, Карабах – это Азербайджан, и восклицательный знак», сказанные на пленарной сессии XVI ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи, были восприняты в азербайджанской армии с большим воодушевлением, и ставят перед ней новые задачи.

Министр отметил, что эти задачи заключаются в повышении боеспособности азербайджанской армии, в частности, её передовых подразделений, оснащении их более современным и мощным вооружением и военной техникой, повышении уровня боевой и морально-психологической подготовки личного состава, проведении учений и мероприятий, направленных на освобождение оккупированных земель, в усиленном порядке и решении ряда других важных вопросов в этом направлении.
Анализируя оперативную ситуацию, сложившуюся в последнее время на линии фронта, министр обороны приказал принять адекватные меры для жесткого пресечения попыток проведения подразделениями вооруженных сил Армении инженерно-фортификационных работ на оккупированных территориях Азербайджана с целью укрепления своих позиций, а также деятельность снайперов и беспилотных летательных аппаратов противника.

Закир Гасанов дал указания должностным лицам по проведению и своевременному завершению процесса перевода вооружения во всех воинских частях и подразделениях, военной и специальной техники на зимний режим эксплуатации, всестороннему обеспечению подразделений, дислоцированных в горной местности, проявлению особого внимания укреплению здоровья военнослужащих, а также организованному проведению процесса принятия молодых солдат, призванных на военную службу.

Министр обороны обратил внимание на повышение эффективности учений, практических занятий, полевых выходов с целью сохранения боеготовности на высоком уровне.

Высоко оценив работы, проводимые в сфере ремонта дорог, ведущих к боевым постам, расположенным в сложных и горных условиях, а также строительства новых дорог, он подчеркнул важность продолжения этих работ.

По завершении совещания Гасанов дал соответствующие указания в связи с подготовительными и организационными работами для проведения на высоком уровне очередного заседания Совета министров обороны СНГ, которое пройдет в Баку в конце октября.

Напомним, что 3 октября Президент Ильхам Алиев принял участие и выступил на пленарной сессии XVI ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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  • Слова Верховного главнокомандующего ВС Азербайджана ставят новые задачи перед армией – министр
  • Слова Верховного главнокомандующего ВС Азербайджана ставят новые задачи перед армией – министр
  • Слова Верховного главнокомандующего ВС Азербайджана ставят новые задачи перед армией – министр
  • Слова Верховного главнокомандующего ВС Азербайджана ставят новые задачи перед армией – министр
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