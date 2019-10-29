МИД: Только правительство Азербайджана является гарантом безопасности всего населения страны

БАКУ/Trend/ - Только правительство Азербайджана и Конституция страны обеспечивают, и будут оставаться гарантом безопасности всего населения страны, включая оккупированный в настоящее время Нагорно-Карабахский регион.

Об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана, сообщает во вторник Trend.

В заявлении сказано: «Согласно итоговому документу XVIII Саммита глав государств и правительств Движения неприсоединения, прошедшего в Баку 25-26 октября, все 159 делегаций, участвовавших в этом мероприятии высокого уровня, единодушно засвидетельствовали свою позицию по разрешению армяно-азербайджанского конфликта на основе норм и принципов международного права и резолюций Совета безопасности ООН. Так, в данном документе, подтверждающим уже существующую позицию Движения Неприсоединения в отношении урегулирования конфликта, которая гласит, что необходимо достичь «урегулирования в рамках территориальной целостности, суверенитета и признанных международным сообществам границ Азербайджанской Республики», сделан еще один согласованный всеми шаг вперед - к положению о «недопустимости захвата территории силой, и что ни одно государство не признает правомерным положение, возникшее в результате оккупации территорий Азербайджанской Республики, и не будет оказывать помощь или содействие в поддержку, в том числе посредством экономической деятельности на этих территориях».

В документе подчеркивается, что в дополнение к обозначенной в четырех известных резолюциях Совета безопасности ООН от 1993 года позиции о немедленном, полном и безоговорочном выводе войск из оккупированных территорий Азербайджана, а также решениям и резолюциям других международных организаций, принятых на этот счет, на сей раз суть агрессивной политики Армении была признана членами Движения неприсоединения, на которое приходится две трети мирового сообщества: «Армения, грубо нарушая нормы и принципы международного права и основополагающие Бандунгские принципы Движения Неприсоединения, незаконно применив силу в отношении Азербайджана и нарушив территориальную целостность страны, удерживая одну пятую территорий Азербайджана под военной оккупацией, и проводя кровавые этнические чистки против проживающих там азербайджанцев, в том числе Ходжалинский геноцид, когда жестоко было истреблено мирное население города Ходжалы, а также, подрывая переговорный процесс своей деструктивной и агрессивной политикой, не имеет права говорить о международной законности или приверженности мирному процессу».

В обращении МИД отмечается, что сегодня существует единственная истина, признанная международным сообществом: «Эта правда касается оккупации Арменией Нагорного-Карабахского региона и прилегающих к нему административных районов Азербайджана, и требования прекратить данную оккупацию и урегулировать конфликт в рамках территориальной целостности Азербайджана. Единственная страна, которая не хочет видеть эту правду – государство-агрессор Армения. Как и в случае с другими международными организациями, позиция Движения неприсоединения также основана на нормах и принципах международного права, Уставе ООН, Хельсинкском Заключительном акте ОБСЕ и основополагающих Бандунгских принципах Движения. Так, во всех случаях незаконное применение силы, нарушение признанных на международном уровне границ и территориальной целостности, стран решительно осуждается. Чтобы действовать в качестве «гаранта безопасности», как то пытается утверждать Армения, угрожающая своей агрессивной политикой миру и безопасности в регионе, прежде всего необходимо, чтобы эта страна положила конец своим территориальным претензиям и осознала текущее положение дел в области безопасности».

Отметим, что 25-26 октября этого года в Баку прошел XVIII саммит глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения, и в 2019-2022 годах Азербайджан будет председательствовать в этой структуре.

Движение неприсоединения, объединяющее государства, не присоединившиеся к каким-либо военно-политическим блокам в период "холодной войны", трансформировалось в один из важных многосторонних механизмов.

Сегодня Движение неприсоединения является второй политической платформой после ООН, объединяющей в своих рядах наибольшее число государств.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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