Руководство азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона проводит встречи в Турции (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Начался визит в Турцию руководства азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджана.

Об этом сказал председатель общины Турал Гянджалиев, сообщает в понедельник Trend.

По его словам, после успешного и плодотворного визита в Лос-Анджелес члены азербайджанской общины отправились в Анкару: "Совместно с председателем Центра анализа международных отношений Фаридом Шафиевым мы провели первую встречу в одном из известных «мозговых» турецких центров. Впереди интересные встречи и мероприятия. Мы будем продолжать распространять карабахские реалии".

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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