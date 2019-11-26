Наш визит в Лос-Анджелес стал неожиданностью для проживающих там армян - азербайджанская община

26 ноября 2019 12:24 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Визит азербайджанской общины Нагорного Карабаха в Лос-Анджелес был очень важным.

Об этом на пресс-конференции, проведенной по итогам встреч членов азербайджанской общины Нагорного Карабаха в Лос-Анджелесе и Анкаре, сказал руководитель общины Турал Гянджалиев, сообщает во вторник Trend.

Он отметил, что члены общины провели ряд встреч в Лос-Анджелесе: «Это был наш первый международный визит в качестве общины, поэтому считаю его очень важным. В Лос-Анджелесе функционирует армянская диаспора, армяне даже называют этот город столицей армянской диаспоры. Наш визит стал неожиданностью для проживающих там армян. Проведенные нами встречи обеспокоили силы, недолюбливающие Азербайджан. В нашей делегации были участник Ходжалинской трагедии и азербайджанцы, находившиеся в армянском плену. Эти люди рассказали участникам встречи о том, что пережили».

Глава общины сказал, что в рамках визита в Лос-Анджелес были проведены встречи с турецкой и пакистанской общинами: "Эти встречи были более значимыми, потому что турецкая и пакистанская диаспоры очень сильны в Лос-Анджелесе. Общины создали для нас все необходимые условия».

Гянджалиев добавил, что в рамках визита в Турцию члены общины также провели ряд важных встреч.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: )

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