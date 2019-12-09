Посол: Франция привержена своей роли в МГ ОБСЕ

9 декабря 2019 16:40 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Франция привержена своей роли в Минской группе ОБСЕ, сказал посол Франции в Азербайджане Закари Гросс, выступая в ходе круглого стола на тему о борьбе с насилием на гендерной основе, сообщает в понедельник Trend.

Как отметил посол, стороны ведут переговоры для мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта и Азербайджан заинтересован в продолжении этих переговоров.

«Мы понимаем, что в этом конфликте люди терпели невзгоды. Франция привержена своей роли в Минской группе ОБСЕ», - добавил Гросс.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Франция готова обратиться в ВТО из-за возможных пошлин США на французские товары
Европа 8 декабря 16:25
Премьер-министр Франции полон решимости довести пенсионную реформу до конца
Европа 8 декабря 13:49
Во Франции из-за забастовки отменено большинство поездов
Европа 8 декабря 13:29
ВС Армении 23 раза нарушили режим прекращения огня
Нагорно-карабахский конфликт 8 декабря 09:45
В Бордо 16 человек помещены под стражу по подозрению в подготовке нападений на полицейских
Европа 8 декабря 02:22
Полиция применила слезоточивый газ против "желтых жилетов" в Нанте и Париже
В мире 7 декабря 19:48
Лента новостей
Битва азербайджанца признана лучшей среди стран Арктики (ФОТО/ВИДЕО)
Культура 17:23
В Москве появился Дом у азербайджанского виноградника – элитный вечер Марии Суворовской (ФОТО)
Культура 17:20
Процессы реформ, проходящие в Азербайджане, весьма обнадеживают
Политика 17:18
Политолог: Азербайджан и Россия сотрудничают во всех областях
Политика 17:14
Azercell получил сертификат за «Лучший дизайн стенда»
ИКТ 17:13
Президент Ильхам Алиев наградил Алишира Мусаева орденом «Эмек»
Политика 17:10
Проводятся сборы командного состава азербайджанской армии (ФОТО)
Политика 17:09
В Баку проведено очередное заседание совместной Турецко-Азербайджанской комиссии (ФОТО)
Экономика 17:06
Назначена дата выборов в Верховный Меджлис Нахчыванской АР
Политика 17:02