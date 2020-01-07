Госпогранслужба: В результате нарушения режима прекращения огня с армянской стороны погиб азербайджанский солдат

7 января 2020 18:51 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Подразделения ВС Армении в очередной раз совершили провокацию, грубо нарушив режим прекращения огня на линии соприкосновения на государственной границе Азербайджана и Армении.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы (ГПС), седьмого января в 14:56 в результате снайперского обстрела в направлении села Гушчу Айрым Газаского района пограничник - солдат Фарзалиев Фарзали Алимурсал оглу стал шехидом.

Начальник ГПС генерал-полковник Эльчин Гулиев и другие руководящие лица в настоящее время находятся на месте происшествия, совместно с Военной прокуратурой проводятся необходимые мероприятия.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

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