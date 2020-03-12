МИД России о напряженной ситуации на границе Азербайджана и Армении

БАКУ/Trend/ - К сожалению, на границе Азербайджана и Армении и линии соприкосновения продолжаются случаи нарушения режима прекращения огня.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказала глава пресс-службы МИД России Мария Захарова в ходе брифинга.

«В результате есть убитые и раненые. Я хотела бы выразить соболезнования родным и близким погибших. Мы призываем стороны проявлять сдержанность, воздерживаться от использования силы, активизировать переговорный процесс, направленный на достижение урегулирования политическими средствами и также могу вас заверить, что мы продолжим следить за этой темой и давать оперативные комментарии на этот счет», - сказала она.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.