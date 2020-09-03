ВС Армении продолжают обстрел азербайджанских позиций

БАКУ /Trend/ - Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы и снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 46 раз, сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селах Мосесгех, Чинари Бердского района, на безымянных высотах на территории Ехегнадзорского района и в селе Хндзорут Вайкского района Армении, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селах Алибейли, Агдам, Коханеби Товузского района, в селах Гюннут Шарурского и Юхары Бузгов Бабекского районов Нахчыванской Автономной Республики.

Позиции азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гёйарх, Чилябюрт Тертерского района, Юсифджанлы, Марзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Гараханбейли, Горадиз Физулинского района, с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Тертерского, Ходжавендского и Физулинского районов.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова)