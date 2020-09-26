Заявление Пашиняна в адрес Азербайджана и Турции - попытка обмануть мировое сообщество – правительство Турции

Нагорно-карабахский конфликт 26 сентября 2020 11:19 (UTC+04:00)
Заявление Пашиняна в адрес Азербайджана и Турции - попытка обмануть мировое сообщество – правительство Турции

БАКУ/Trend/ - Заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна в адрес Азербайджана и Турции на 75-й сессии Генассамблеи ООН является попыткой обмануть мировое сообщество.

Об этом сказали Trend в правительстве Турции.

Как отметили в правительстве, весь мир понимает, что Армения переживает глубокий внутриполитический кризис. И он воспользовался трибуной ООН, чтобы обмануть мировое сообщество.

«Но все попытки Пашиняна обмануть мировое сообщество своими необоснованными заявлениями в адрес Азербайджана и Турции обречены на провал. Основной причиной проблем на Южном Кавказе является именно Армения. Азербайджан, как страна, подвергшаяся агрессии со стороны Армении, имеет полное право освободить свои территории. Что касается заявления Пашиняна о том, что нет военного решения нагорно-карабахского конфликта, то в этом вопросе решение принимает Азербайджан. Турция, как основной союзник Азербайджана, независимо от того, какое решение примет Азербайджан, всегда будет поддерживать его», - сказали в правительстве Турции.

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