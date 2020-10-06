Али Акбар Вилаяти: Иран хочет, чтобы Армения освободила оккупированные территории Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Иран хочет, чтобы Армения освободила оккупированные ею территории Азербайджана

Об этом газете Keyhan сказал советник верховного религиозного лидера Ирана по международным вопросам Али Акпер Вилаяти, сообщает во вторник Trend.

По словам Вилаяти, Армения должна освободить международно признанные территории Азербайджана: "В связи с этим имеются 4 резолюции СБ ООН, страны-члены ООН должны уважать эти резолюции".

Советник религиозного лидера Ирана отметил, что один миллион азербайджанцев, ставших беженцами в результате оккупации, должны в скором времени вернуться на свои земли.

Вилаяти добавил, что Иран и Азербайджан связывают религия, история и культура, территориальная целостность Азербайджана должна быть восстановлена.

(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Кямаля Сеидова.)