Песков заявил о нераспространении на Карабах обязательств по ОДКБ

Обязательства России в рамках Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в отношении Армении не распространяются на Нагорный Карабах, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает Trend со ссылкой на Ведомости.

«Это вытекает из обязательств. В данном случае речь-то идёт об Армении. Президент это чётко совершенно разъяснил и разграничил эти два вопроса. Обязательства по ОДКБ не распространяются на Карабах», — сказал Песков, отвечая на вопрос, готова ли Россия направить военных в зону армяно-азербайджанского конфликта в рамках обязательств по ОДКБ. Он напомнил, что страны-участницы договора должны встать на защиту одного из участников в случае агрессии против него, нападению извне.

Песков подчеркнул, что информация о распространении конфликта на территорию собственно Армении не соответствует действительности. «Нет, такая информация не подтверждается», — сказал пресс-секретарь российского лидера.